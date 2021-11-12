Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область в числе лидеров по реализации нацпроекта БКД

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе заседания штаба рассматривался вопрос о достижении показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область в числе передовиков реализации национального проекта и предложил поделиться опытом с другими субъектами Российской Федерации.

На протяжении последних четырех лет регион входит в число лидеров реализации национального проекта БКД. В этом году в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» принимают участие 83 субъекта РФ.