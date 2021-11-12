В Мордовии в перевернувшемся авто прибывшие на ДТП полицейские обнаружили у пассажира более 80 граммов высушенной конопли

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как установили полицейские, в августе текущего года житель Зубово-Полянского района на автомобиле знакомого отправился в село Такушево Теньгушевского района. На обратном пути мужчина попросил водителя остановиться. На заброшенном поле он собрал дикорастущее растение конопля, которое сложил в заранее взятую с собой футболку. При выезде из населенного пункта водитель совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Прибывшие на место аварии полицейские в салоне автомобиля обнаружили в высушенном виде 82,4 грамма конопли.

Установлено, что обвиняемый собрал ее для личного потребления. Свою вину в совершенном преступлении фигурант признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тысяч рублей.