В Пензенской области стали появляться следы медведей

По информации РИА «Пенза СМИ», следы бурых медведей были обнаружены в разных частях нашего региона. Предположительно, причиной появления крупного зверя в наших краях обусловлено пожарами, которые бушевали в соседних регионах.

Встреча с медведем сейчас наиболее опасна: перед зимней спячкой животное наедает запасы. Кроме того, не стоит забывать и о так называемых «шатунах» - медведях, не ушедших в спячку и продолжающих бродить всю зиму в поисках пропитания. Таким зверем движет лишь голод, поэтому он очень опасен.

Появление медведей в Пензенской области представляет серьезную опасность для грибников, охотников и рыболовов. В случае встречи с диким зверем, не поддавайтесь панике и придерживайтесь правил безопасности.