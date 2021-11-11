Пензенская Госавтоинспекция получила 32 новых автомобиля

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Начальник УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и вручил ключи от машин. Автомобили были закуплены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автопарк ведомства пополнили 32 «Лады Гранты», оснащенные специальными устройствами для подачи звуковых и световых сигналов, а также радиостанциями и видеорегистраторами. Сотрудники Госавтоинспекции будут использовать их для работы как в Пензе, так и в районах области.