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Общество11 ноября 2021 16:46

Пензенская Госавтоинспекция получила 32 новых автомобиля

Церемония вручения транспорта состоялась в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации перед зданием Управления МВД России по Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Начальник УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и вручил ключи от машин. Автомобили были закуплены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автопарк ведомства пополнили 32 «Лады Гранты», оснащенные специальными устройствами для подачи звуковых и световых сигналов, а также радиостанциями и видеорегистраторами. Сотрудники Госавтоинспекции будут использовать их для работы как в Пензе, так и в районах области.