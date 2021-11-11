Пензенские ватерполисты выступят в первой группе первенства России

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

15 юношей 2005-2006 годов рождения, воспитанники тренера Вадима Владимировича Карташова, боролись в этом турнире за попадание в первую группу (12 лучших команд России) для участия в первенстве России сезона 2021-2022гг.

Сборная команда Пензенской области провела в рамках переходного тура 5 игр и заняла 4 место. Основная задача была выполнена – наша сборная команда юношей до 18 лет в предстоящем спортивном сезоне будет выступать в турах первенства России в первой группе.