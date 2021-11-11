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Спорт11 ноября 2021 16:39

Пензенские ватерполисты выступят в первой группе первенства России

Сборная команда Пензенской области среди юношей до 18 лет приняла участие в переходном туре первенства России по водному поло, который состоялся в г. Дзержинске 1-5 ноября 2021 г.
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

15 юношей 2005-2006 годов рождения, воспитанники тренера Вадима Владимировича Карташова, боролись в этом турнире за попадание в первую группу (12 лучших команд России) для участия в первенстве России сезона 2021-2022гг.

Сборная команда Пензенской области провела в рамках переходного тура 5 игр и заняла 4 место. Основная задача была выполнена – наша сборная команда юношей до 18 лет в предстоящем спортивном сезоне будет выступать в турах первенства России в первой группе.