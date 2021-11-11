Жителей Пензенской области приглашают к участию в Географическом диктанте

Фото: Пензенское областное отделение РГО

Ежегодно участники акции отвечают на вопросы по географии нашей страны. За шесть лет свои знания в этой области проверили почти 1,8 миллиона человек, а в 2020 году Географический диктант написали жители 110 стран.

В этом году акция пройдет в трех форматах: очном, дистанционном и онлайн. Согласно данным на сайте акции, в Пензенской области будут работать 98 площадок. Чтобы написать диктант на одной из них, нужно пройти регистрацию.

- Мы благодарны всем тем, кто поддержал проведение акции в столь сложное время. Несмотря на пандемию, вместе мы популяризируем культурное и природное достояние нашей России, – подчеркнул председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Сам диктант состоится 14 ноября. Начало в 12:00.