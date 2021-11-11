В нескольких районах Пензы сегодня возможны перебои с водой

Организация продолжает вести аварийные работы на сетях. Сегодня из-за них возможны перебои с водой в следующих микрорайонах:
- Спутник;
- Междуречье;
- ГПЗ-24;
- Сосновка;
- Маяк;
- Нахаловка;
- Маньчжурия;
- Барковка;
- Шуист;
- Согласие;
- Биосинтез.
Также воду могут отключить в домах:
- № 18 и 20 на улице Силикатной;
- № 24 на улице Воронова;
- №27а, 31, 33, 35 и 37 на улице Кижеватова;
- на улице Красные Кирпичики;
- № 170-192 на улице Терновского.
Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ.