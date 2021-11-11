В нескольких районах Пензы сегодня возможны перебои с водой

Организация продолжает вести аварийные работы на сетях. Сегодня из-за них возможны перебои с водой в следующих микрорайонах:

- Спутник;

- Междуречье;

- ГПЗ-24;

- Сосновка;

- Маяк;

- Нахаловка;

- Маньчжурия;

- Барковка;

- Шуист;

- Согласие;

- Биосинтез.

Также воду могут отключить в домах:

- № 18 и 20 на улице Силикатной;

- № 24 на улице Воронова;

- №27а, 31, 33, 35 и 37 на улице Кижеватова;

- на улице Красные Кирпичики;

- № 170-192 на улице Терновского.

Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ.