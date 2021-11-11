Особая черта Дня сотрудника органов внутренних дел в Мордовии

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Руководство ММО МВД России «Ковылкинский» поздравило генерал-майора милиции в отставке Семёнова Алексея Акимовича. Врио начальника ММО майор полиции Сергей Сушилин пожелал Алексею Акимовичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В Зубово-Полянском районе республики врио начальника ОМВД майор полиции Николай Ушмайкин посетил мать сотрудника, находящегося в служебной командировке, и передал ей теплые слова признательности за воспитание настоящего героя.

По информации пресс-службы МВД РМ, в праздничный день поздравили ветеранов и близких товарищей по службе и в других районах Мордовии.