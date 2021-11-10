Конфликт рыбаков из-за снастей закончился в Пензе расстрелом оппонента из карабина

Получивший огнестрельное ранение в живот 43-летний мужчина скончался на месте.

Позже стрелок будет рассказывать, что умысла на совершение убийства у него не было, каких-либо конфликтов с приятелем не было тоже, а смертельный выстрел он произвел случайно, поскользнувшись и задев курок.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, показания свидетеля по делу, являвшегося непосредственным очевидцем событий, говорят о другом. Накануне мужчины вместе ездили на рыбалку и употребляли алкоголь. Утром 09.06.2021 они вернулись с рыбалки в дом подсудимого, где между мужчинами произошел конфликт из-за рыболовных снастей.

Затем потерпевший ушел к себе домой, и свидетель ушел вместе с ним. Через некоторое время на территорию домовладения потерпевшего в 1-ом проезде Достоевского Пензы пришел подсудимый с охотничьим карабином в руках. Между соседями вновь завязался конфликт, в ходе которого подсудимый выстрелил в сторону потерпевшего, не попав в него, а через некоторое время произвел еще один выстрел в забор из профлиста, за которым стоял потерпевший.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск матери погибшего и взыскал с подсудимого в ее пользу в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также затраты на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.