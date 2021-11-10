Директор торгово-промышленной палаты Мордовии задержан по подозрению в хищении миллиона

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По предварительным данным, с сентября 2020 по март 2021 года подозреваемым совместно с иными лицами было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 миллион рублей. Денежные средства были перечислены в качестве оплаты по договору за оказанные услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей.

Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие, в том числе, несоответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства. В результате министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия был причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и соучастников подозреваемого. Следствием изучается изъятая документация. Расследование продолжается.