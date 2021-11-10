Более 42 тысяч клиентов «ТНС энерго Пенза» используют личный кабинет для получения услуг

Фото: пресс-служба ООО «ТНС энерго Пенза»

Число пользователей сервиса «Личный кабинет» на сайте «ТНС энерго Пенза» по итогам 10 месяцев 2021 года превысило 42,5 тысячи.

При помощи «Личного кабинета» гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет своим клиентам возможность получения всех услуг компании в дистанционном режиме – без посещения офисов и ожидания в очереди.

Сервис позволяет быстро и без комиссии производить оплату счетов, передавать показания приборов учета, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также управлять лицевыми счетами по всем имеющимся объектам недвижимости.

При помощи функции «Обращение в компанию» можно получить полноценную консультацию и помощь специалистов по всем вопросам, касающимся энергоснабжения, в том числе внести изменения в лицевой счет, скорректировать неверно переданные показания и уточнить информацию по расчетам в квитанции.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить получение счетов в электронном виде и всегда иметь под рукой архив платежных документов.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго»;

- направив заявку через форму обратной связи на сайте.