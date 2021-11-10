В Рузаевке суд рассмотрит дело в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в убийстве подруги

В женской исправительной колонии Фото: Дмитрий Ахмадуллин

12 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району поступило сообщение об обнаружении около одного из домов по улице Чернышевского трупа 31-летней местной жительницы. Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что смерть потерпевшей наступила в результате колото-резаного ранения в область сердца.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к преступлению 41-летней знакомой погибшей.

По информации пресс-службы МВД РМ, незадолго до произошедшего женщины распивали спиртные напитки в доме общего знакомого. В какой-то момент между ними по незначительному поводу возник конфликт. В результате обвиняемая ударила потерпевшую ножом. От полученного ранения та скончалась на месте преступления.

В отношении задержанной СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.