В Пензенской области мужчина нарубил дров для бани на миллион

Фото: Виктор Гусейнов

В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства Каменская межрайонная прокуратура выявила 22 спила сырорастущих деревьев в одном из кварталов ГКУ ПО «Белинское лесничество».

Установлено, что 52-летний мужчина, не имея законных оснований на заготовку древесины, срубил деревья на сумму более 1,1 млн рублей.

Как пояснил злоумышленник, древесина ему понадобилась для заготовки дров для бани, изготовления забора и иных личных нужд.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Пензенской области, по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Каменский городской суд.