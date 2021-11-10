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Общество10 ноября 2021 8:31

В Пензе изменится схема движения маршрутки №80

С 10 ноября 2021 году внесены изменения в схему движения автобусного маршрута №80
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона Пенза-III движение автобусов малого класса будет направлено от городской больницы №2 через микрорайон Пенза-III далее по улицам: Свердлова – Калинина – Кирова – Чехова – Суворова до железнодорожного вокзала Пенза-I,отмечает пресс-служба администрации Пензы.

В результате планируется сократить интервал движения в будние дни до 15 минут и в выходные дни до 30 минут.

Маршрутки будут работать по утвержденному расписанию, которое будет размещено во всех транспортных средствах, на конечных остановках и в микрорайоне Пенза-III.