В Мордовии установлен и заключен под стражу мужчина, совершивший разбойное нападение на 16-летнюю девушку

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 30-летнему мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).

Днем 24 сентября 2021 года в Саранске он напал на девушку, несколько раз ударил по голове, и похитил у нее мобильный телефон и сумочку.

В результате проделанной работы и надлежащего взаимодействия следователей СК и оперативных сотрудников полиции подозреваемый был установлен и задержан. Свою причастность к совершенному преступлению он не отрицает. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.