В Пензенской области жениху на свадьбе подарили фальшивые 5 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейские теперь пробуют выяснить имя столь щедрого дарителя и принимают меры по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

Сообщение о поддельной купюре в УМВД России по г. Пензе поступило от представителя организации, где при пересчете денежной наличности была обнаружена фальшивка номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Купюра поступила от жителя села Васильевки 1995 года рождения.

Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области, денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков применяемым в изготовлении предприятием-производителем.

По словам мужчины, данную купюру он получил в качестве подарка на свадьбу.

В ходе осмотра его квартиры других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.