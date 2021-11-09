В Мордовии женщина обвиняется в незаконном лишении свободы знакомой и угрозе убийством

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством

По данным следствия, 9 июля 2021 года обвиняемая в течение нескольких часов удерживала в сарае свою знакомую, с которой ранее распивала спиртное. При этом, чтобы потерпевшая не смогла уйти, она наносила ей удары металлической сковородой и угрожала убийством.

Через некоторое время потерпевшая через заходивших в сарай знакомых женщина попросила позвонить дочери, а та в свою очередь сообщила в полицию.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы причиненные ей телесные повреждения квалифицированы как повлекшие легкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.