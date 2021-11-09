Убийство на окраине Пензы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Днем 6 ноября 2021 года двое распивали спиртное на улице Ладожской в Пензе. К ним присоединился третий. И лучше бы он этого не делал - в процессе употребления спиртного у него произошел конфликт с одним из мужчин. Обмен нецензурными выражениями завершился ударом незнакомцу бутылкой по голове, а затем дважды ножом.

Тело погибшего в тот же день обнаружила прохожая. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи констатировали смерть 33-летнего мужчины на месте происшествия.

Житель Пензы 1962 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее мужчина уже отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение убийства.

В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.