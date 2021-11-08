В Саранске суд рассмотрит дело в отношении мужчин, укравших у ветерана 400 тысяч рублей

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Заместитель прокурора Ленинского района г. Саранска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимых 30-летнего и 29-летнего жителей Саранска, обвиняемых в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, 03.08.2021 они, действуя группой лиц по предварительному сговору, в г. Саранске незаконно проникли в жилище 85-летнего потерпевшего, награжденного медалями «Дети войны» и «Ветеран труда», где тайно похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

06.08.2021 аналогичным способом они тайно похитили еще 100 тысяч, а 10.08.2021 один из них тайно похитил 200 тысяч рублей.

В то время пока один, представившись работником организации, выполняющей бесплатные работы по замене окон престарелым, производил замеры оконных рам в квартире, второй через незапертую дверь незаконно проникал в квартиру, где тайно похищал денежные средства. Общая сумма причиненного преступлениями материального ущерба составила 400 тысяч рублей.

Обвиняемые вину в совершении преступлений признали.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска.