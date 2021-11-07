В Саранске на день рождения женщине родственники подарили фальшивые 5000 рублей

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Об обнаружении фальшивой банкноты номиналом 5 тысяч рублей в полицию сообщили из банка. В ходе установления обстоятельств совершенного преступления сотрудникам УЭБиПК республиканского МВД стало известно, что денежные средства поступили в Отделение - Нацбанка Республики Мордовия для проведения экспертизы сомнительной купюры, поступившей в качестве инкассируемой из организации по приему платежей за газ.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения установлено, что фальшивой купюрой услуги оплатила местная жительница. При опросе женщина пояснила, что денежные средства некоторое время назад ей на день рождения подарили родственники, проживающие в Кемеровской области. Те в свою очередь рассказали, что 5-тысячную банкноту они получили при снятии денег в банкомате.

В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту фальшивки.

МВД по Республике Мордовия в очередной раз обращает внимание граждан и должностных лиц, работающих с наличными деньгами, о необходимости проявлять бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону «02».

При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег). Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.