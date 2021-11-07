Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 13:52

В Саранске на день рождения женщине родственники подарили фальшивые 5000 рублей

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Об обнаружении фальшивой банкноты номиналом 5 тысяч рублей в полицию сообщили из банка. В ходе установления обстоятельств совершенного преступления сотрудникам УЭБиПК республиканского МВД стало известно, что денежные средства поступили в Отделение - Нацбанка Республики Мордовия для проведения экспертизы сомнительной купюры, поступившей в качестве инкассируемой из организации по приему платежей за газ.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения установлено, что фальшивой купюрой услуги оплатила местная жительница. При опросе женщина пояснила, что денежные средства некоторое время назад ей на день рождения подарили родственники, проживающие в Кемеровской области. Те в свою очередь рассказали, что 5-тысячную банкноту они получили при снятии денег в банкомате.

В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту фальшивки.

МВД по Республике Мордовия в очередной раз обращает внимание граждан и должностных лиц, работающих с наличными деньгами, о необходимости проявлять бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону «02».

При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег). Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.