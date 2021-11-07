Олег Мельниченко призвал министра Илью Галкина повысить эффективность работы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Земли лесного фонда на территории Пензенской области занимают 965 тысяч гектаров. Из них 502 тысячи лесоустроеных гектаров (54,9%) относятся к защитным лесам и почти 413 тысяч (45,1 %) - к эксплуатационным.

Регламентами лесничеств Пензенской области ежегодно устанавливается план по лесосеке, однако аукционы на право аренды площадей для заготовки древесины не проводились с 2015 года, поскольку не выделялись средства для постановки лесных участков на кадастровый учёт.

С начала 2021 года проведено 5 аукционов на право заключения договора аренды лесного участка. Заключено 8 договоров аренды, 2 из которых предусматривают заготовку древесины. По итогам проведённых торгов в бюджет Пензенской области поступило более 81 миллиона рублей - в 345 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Продолжайте наводить порядок, лесное хозяйство должно стать реальным источником поступления средств в областной бюджет», - обратился глава региона к региональному министру Илье Галкину. - Требуется чётко обозначить границы лесных участков и поставить их на кадастровый учёт, чтобы избежать наложения площадей лесного фонда на земли иных категорий.

По поручению Олега Мельниченко, для более эффективной работы министерства лесного хозяйства будет создана рабочая группа под руководством первого заместителя председателя областного правительства Виктора Кувайцева.