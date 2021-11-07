Пир во время чумы решил устроить мужчина в Пензенской области – вынес из магазина 19 бутылок водки и 9000 рублей

Фото: Владимир Веленгурин

Повредив запорное устройство запасного входа, он проник в продуктовый магазин, откуда похитил 19 бутылок водки и денежные средства в размере 9000 рублей.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.