В Мордовии суд рассмотрит два уголовных дела в отношении мужчины, подозреваемого в попытке угона «Урала» и гусеничного трактора

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Тяжелая техника заглохла, но детский азарт у пьяного мужика не иссяк – он пересел на гусеничный трактор, судя по всему вездеход, который не завелся.

О событиях на площадке АТП игравшие неподалеку мальчишки рассказали участковому. Мужчина был задержан.

Отделом дознания ОМВД России по Зубово-Полянскому району окончено расследование двух уголовных дел в отношении 57-летнего ранее судимого жителя села Вад-Сосновка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством».

В настоящее время уголовные дела направлены в суд. Он, несомненно, разберется с количеством уголовных дел и квалификацией действий ранее судимого мужчины, если техника не покидала площадки АТП, а трактор просто не завелся.