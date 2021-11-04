В Пензе полученной от знакомого фальшивой купюрой мужчина пробовал рассчитаться в строительном магазине

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Информация о поддельной купюре номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года в УМВД России по г. Пензе поступила от консультанта-кассира строительного магазина.

Данная купюра была отправлена для проведения экспертизы в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, сотрудники которого в справке об исследовании отметили, что денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков, применяемым в изготовлении предприятием-производителем.

По словам мужчины, данную купюру он получил от своего знакомого 1969 года рождения.

В ходе осмотра квартиры данных граждан других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.