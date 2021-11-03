В Пензенской области продолжается реализация проекта по усилению кассовой дисциплины

Федеральной налоговой службой продолжается проведение отраслевого проекта по усилению кассовой дисциплины и исключению недобросовестного поведения на розничных рынках.

На текущем этапе реализации указанного проекта целевой задачей для налоговых органов становится контроль за применением ранее установленной и зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Такой контроль заключается в мониторинге и анализе фиксации расчетов и передаче фискальных документов оператору фискальных данных или в налоговые органы в установленных законодательством случаях арендаторами на рынках.

В этой связи, Управлением Федеральной налоговой службой по Пензенской области на постоянной основе осуществляется мониторинг, как факта регистрации контрольно-кассовой техники, так и ее применения каждым арендатором на рынке.

Учитывая вышеизложенное, Региональное управление обращает внимание налогоплательщиков о необходимости не только приобретения и регистрации контрольно-кассовой техники, но и ее применения, т.е. фиксации всех производимых расчетов.

В случае неприменения контрольно-кассовой техники, частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей; на юридических лиц - от 3/4 до 1 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей.

Обращается внимание, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Важно отметить, что основной целью работы налоговых органов в рамках данного проекта является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках и создание равных конкурентных условий, в связи с чем, налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.