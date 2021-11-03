В Пензенской области у женщины, гостившей ночью у знакомых , украли 8000 рублей

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В полицию Каменского района с заявлением о преступлении обратилась жительница районного центра 1979 года рождения. Женщина пояснила, что в ночное время находилась в гостях у своих знакомых в компании нескольких человек. После совместного распития спиртных напитков женщина ушла домой, где и обнаружила пропажу денег в размере 8000 рублей. Никто из её приятелей сознаваться в краже не хотел, после чего девушка обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что денежные средства хранились в кошельке, который находился в её сумке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена женщина 1956 года рождения, причастная к совершению данного преступления.

Злоумышленница дала признательные показания. В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.