В Мордовии 32-летний мужчина задержан за незаконный отстрел рыси и косули

О факте незаконной охоты на территории охотничьего общества, расположенного в двух километрах от села Старое Синдрово, стало известно сотрудникам уголовного розыска ММО МВД РФ «Краснослободский». По подозрению в совершении противоправного деяния правоохранители задержали 32-летнего работника территориального лесничества, который, по предварительным данным, 28 октября совершил отстрел рыси. В доме подозреваемого полицейские обнаружили шкуру животного.

Причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 200 000 рублей.

Свою вину мужчина не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Кроме того, в доме и надворных постройках отца подозреваемого обнаружены останки косули, которую фигурант незаконно добыл на территории того же охотничьего общества 26 октября. По данному факту проводится проверка.

В отношении гражданина избрана мера принуждения – обязательство о явке.