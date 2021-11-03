В Пензе и Мокшанском районе следователи выясняют причины гибели двух человек при пожарах

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительной информации, причиной возгорания в Пензе могло быть неосторожное обращение с огнем. В Рамзае возгорание началось в ночь с 1 на 2 ноября 2021 года с крыши, причина которого может быть связана с эксплуатацией печи.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедших пожаров и гибели людей.

По результатам проведения проверок следователями будут приняты процессуальные решения.