Пензенские волонтеры помогли доставить инвалидное кресло местной жительнице

Ранее к председателю Законодательного Собрания Пензенской области обратилась женщина из Смоленской области. Она сообщила, что ее мама-инвалид живет в Пензе. Органы социальной защиты выдали женщине инвалидное кресло, но та, ввиду ограниченных возможностей здоровья, забрать его не может.

По поручению спикера регионального собрания коляску на дом доставили волонтеры.

Напоминаем вам, что единый волонтерский центр расположен по адресу: г.Пенза, ул. Советская, 4. Звонки принимаются по телефону 8 (800) 200-34-11 (круглосуточно).