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Общество2 ноября 2021 12:36

Валерий Лидин провел прием граждан

Из-за ограничений, введенных в регионе, общение проходило по телефону
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Общение с жителями региона состоялось в понедельник, 1 ноября.

Общение с жителями региона состоялось в понедельник, 1 ноября.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Жительница Бессоновки поблагодарила Валерий Лидина за помощь в газификации дома: благодаря вмешательству спикера регионального парламента, вопрос удалось решить до наступления холодов.

С жителями села Куракино был решен вопрос озеленения территории, на которой раньше находилась свалка. Несколько лет назад место расчистили и заложили на нем сосновый бор. По словам Валерия Лидина, посадка деревьев продолжится и дальше.

Всего к председателю Законодательного Собрания Пензенской области обратились семь человек. Все вопросы были взяты на контроль.