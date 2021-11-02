Валерий Лидин провел прием граждан

Общение с жителями региона состоялось в понедельник, 1 ноября. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Жительница Бессоновки поблагодарила Валерий Лидина за помощь в газификации дома: благодаря вмешательству спикера регионального парламента, вопрос удалось решить до наступления холодов.

С жителями села Куракино был решен вопрос озеленения территории, на которой раньше находилась свалка. Несколько лет назад место расчистили и заложили на нем сосновый бор. По словам Валерия Лидина, посадка деревьев продолжится и дальше.

Всего к председателю Законодательного Собрания Пензенской области обратились семь человек. Все вопросы были взяты на контроль.