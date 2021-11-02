В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства получения ожогов 28-летним мужчиной

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, ЧП, в результате которого мужчина получил множественные термические ожоги, произошло вечером 30 октября 2021 года. По факту получения работником сахарного завода травмы на производстве возбуждено уголовное дело

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.