Прокуратура Пензенской области предупредила минздрав региона

Прокуратура Пензенской области проверила исполнение стандартов медицинской помощи детям, больным сахарном диабетом 1 типа, которым установлена норма проведения исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования.

Установлено, что несмотря на наличие показаний и рекомендаций врачей-специалистов 93 ребенка-инвалида не были обеспечены системами flesh-мониторинга глюкозы в связи с непринятием министерством здравоохранения Пензенской области своевременных мер к закупке этих изделий медицинского назначения, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По итогам рассмотрения представления прокурора министерством здравоохранения региона заключен госконтракт на сумму более 5,2 млн рублей на приобретение 950 датчиков.

В настоящее время системы flash-мониторинга глюкозы поступили в медицинские организации региона и переданы законным представителям детей-инвалидов.