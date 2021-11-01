В октябре жители Мордовии отдали мошенникам более 22 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба МВД по республике, чаще всего пострадавшие теряли свои деньги, пытаясь предотвратить оформление на них кредита. Часть злоумышленников обманула граждан при попытке купить или продать товар через сайты объявлений или социальные сети.

Помимо этого, люди теряли деньги, желая подзаработать на торгах или найти попутчиков для путешествия.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечисляйте денежные средства за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.