В Мордовии осуждены двое тамбовчан, вымогавших деньги у иеромонаха

Судом установлено, что в сентябре 2019 года двое мужчин под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство ранее им знакомого иеромонаха, получили от последнего денежные средства в размере 2,7 млн рублей. Кроме того, в октябре 2019 года они потребовали передать им еще 8 млн рублей. Мужчины задержаны сотрудниками полиции при получении денежных средств.

В ходе судебного разбирательства подсудимые вину в совершении преступлений не признали, причиненный потерпевшему ущерб не возместили.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, на основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминированных преступлений, назначив наказание в виде лишения свободы одному сроком на 9 лет, другому сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.