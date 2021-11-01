Олег Мельниченко позитивно оценил итоги развития Пензенской области за 9 месяцев 2021 года

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, рассматривая социально-экономическое развития субъекта РФ за 9 месяцев, глава региона отметил благополучность текущей ситуации. Это касается промышленной сферы и АПК.

По информации Пензастата, индекс промышленного производства по полному кругу производителей с января по сентябрь 2021 года вырос на 5%. При этом самой большой оказалась динамика роста обрабатывающих производств – 88,5 %

Несмотря на достаточно сложные, обусловленные ковидом обстоятельства, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, финансовый рост составил порядка 87 процентов. Наибольшее влияние на формирование этого показателя оказали организации растениеводства, предприятия по производству бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов.

Также было отмечено увеличение налога на прибыль организаций, сообщено о продолжающейся работе по реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. В сфере розничной торговли покупательная способность населения сохраняется, с учётом размера заработной платы. По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-сентябрь 2021 года зарплата составила 38120 руб., или 107,8% относительно предыдущего аналогичного периода.