В Саранске суд рассмотрит дело в отношении женщины, порезавшей 41-летнего сожителя дочери

А потом догнала уже убегающего мужчину и нанесла еще одну резаную рану щеки.

Как установлено в ходе предварительного расследования, конфликт произошел в марте текущего года, когда в квартиру к обвиняемой пришел 41-летний сожитель ее дочери. Женщина в это время распивала спиртные напитки. Гость присоединился к застолью, во время которого и произошла ссора.

Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы, обвиняемой в угрозе убийством» и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Проведенная экспертиза установила, что полученное ранение щеки повлекло тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая не отрицала. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.