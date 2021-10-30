В Пензенской области за приобретение поддельного водительского удостоверения перед судом предстанет житель села Невежкино

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль мужчины был остановлен сотрудниками ГИБДД в Пачелме на ул. Кирова. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.