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Происшествия30 октября 2021 13:20

В Пензенской области за приобретение поддельного водительского удостоверения перед судом предстанет житель села Невежкино

В отношении него сотрудники полиции Пачелмского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль мужчины был остановлен сотрудниками ГИБДД в Пачелме на ул. Кирова. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.