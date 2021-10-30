В Мордовии отыскать пропавшую три дня назад пенсионерку удалось по следам

Фото: Пресс-служба МВД РМ

30 октября в ходе поисковых мероприятий егерь Темниковского охотничьего угодья в поле рядом с рекой Мокшей вблизи города Темников обнаружил без вести пропавшую Марию Ивановну Глазунову, 1940 года рождения. Пожилая женщина ушла из дома около 7 часов 27 октября.

На ее розыск был ориентирован весь личный состав ММО МВД России «Темниковский». Всего в поисковых мероприятиях принимали участие около 60 человек: сотрудники МЧС, волонтёры, представители общественности, родственники, неравнодушные граждане. Также было задействовано три квадрокоптера.

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками полиции был установлен протектор обуви, следы которой позволили определить предположительный маршрут передвижения пожилой женщины.

В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. По словам пенсионерки, она направлялась в село Аксел, где ранее проживала, а по пути сбилась с дороги.

Родственники и близкие благодарят всех, кто принимал участие в поисках Марии Ивановны.