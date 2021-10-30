В Мордовии злостный нарушитель ПДД наехал на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба МВД РМ

28 октября 2021 года на 87 км автодороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск 53-летний водитель автомашины «Тойота Рав 4» при движении задним ходом на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с автомашиной «Ваз 21053», движущейся по главной дороге. В результате ДТП 61-летняя женщина - пассажир «ВАЗа» доставлялась в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ», оказана медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств трезвы.

В этот же день в Саранске напротив дома №106А по ул. Гагарина 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-21703» (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2021 г. привлекался 9 раз) совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение. Водитель трезв.