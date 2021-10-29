За проданный автомобиль житель Пензы получил фальшивые деньги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В УМВД России по г. Пензе от представителя банковской организации поступило сообщение о том, что при пересчете денежной наличности была обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Фальшивка поступила от местного жителя 1988 года рождения.

При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ.

Данная купюра была отправлена для проведения экспертизы. В Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области подтвердили: денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков применяемым в изготовлении предприятием-производителем.

По словам мужчины, данную купюру он получил при продаже своего автомобиля.

В ходе осмотра квартиры данного гражданина других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.