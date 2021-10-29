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Общество29 октября 2021 13:58

Валерий Лидин: «Необходимо мобилизовать ресурсы единого волонтерского центра»

Накануне председатель Законодательного Собрания Пензенской области провел встречу с активом молодежных организаций
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Валерий Лидин напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. Это вынужденная мера: обстановка в нашем регионе остается напряженной. И помощь добровольцев будет снова необходима.

- Необходимо мобилизовать ресурсы единого волонтерского центра. Важно сосредоточить усилия на доставке продуктов и товаров первой необходимости пожилым, - сказал Валерий Лидин.

Как отметил спикер регионального парламента, волонтерам компенсируют затраты на проезд, бензин, а также организуют горячее питание.