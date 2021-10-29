Валерий Лидин: «Необходимо мобилизовать ресурсы единого волонтерского центра»

Валерий Лидин напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. Это вынужденная мера: обстановка в нашем регионе остается напряженной. И помощь добровольцев будет снова необходима.

- Необходимо мобилизовать ресурсы единого волонтерского центра. Важно сосредоточить усилия на доставке продуктов и товаров первой необходимости пожилым, - сказал Валерий Лидин.

Как отметил спикер регионального парламента, волонтерам компенсируют затраты на проезд, бензин, а также организуют горячее питание.