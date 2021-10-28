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Общество28 октября 2021 17:02

Пензенская область вошла в число самых читающих регионов

Конкурс проводился в течение всего года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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В России в седьмой раз назвали самые читающие регионы. В конкурсе участвовали 80 регионов, которые представили на суд жюри литературные проекты, осуществленные у них, а также важные инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии культуры чтения книг.

Лидером конкурса стала Архангельская область. Помимо этого, лучшими были признаны Калининградская, Кемеровская и Мурманская области.

Пензенская область была отмечена в числе самых читающих регионов, наряду с Московской, Нижегородской и другими областями.