Пензенская область вошла в число самых читающих регионов

В России в седьмой раз назвали самые читающие регионы. В конкурсе участвовали 80 регионов, которые представили на суд жюри литературные проекты, осуществленные у них, а также важные инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии культуры чтения книг.

Лидером конкурса стала Архангельская область. Помимо этого, лучшими были признаны Калининградская, Кемеровская и Мурманская области.

Пензенская область была отмечена в числе самых читающих регионов, наряду с Московской, Нижегородской и другими областями.