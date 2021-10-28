Валерий Лидин встретился с финалистами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила в течение всего года. Сперва победителей выбирали на муниципальном и областном уровнях. После чего, с 30 сентября по 3 октября 72 команды боролись за звание лучшей на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» и общевойскового полигона «Алабино» в Одинцовском районе Подмосковья.

Пензенская сборная команда состояла из восьми юношей и двух девушек. По итогам состязаний они заняли третье место.

- Вы выступили достойно, - подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин. – Мы гордимся вами и уверены, что золотая медаль впереди.

Спикер регионального парламента вручил членам сборной команды Благодарственные письма Законодательного Собрания и сувениры, а наставникам — Благодарности.