«ТНС энерго Пенза» информирует о графике приема потребителей

Фото предоставлено пресс-службой компании

«ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о режиме работы в период с 30 октября по 7 ноября.

Очный прием потребителей в центрах обслуживания «ТНС энерго Пенза» в период с 30 октября по 7 ноября не производится.

Единый контактный центр «ТНС энерго» по телефону (8412) 98-78-48 осуществляет консультирование в следующем режиме:

1–3 ноября с 9:00 до 19:00 прием звонков осуществляется операторами, в остальное время контактный центр работает в тональном и голосовом режиме.

30-31 октября и 4-7 ноября контактный центр работает круглосуточно только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.

Напоминаем, что направить обращение в компанию, передать показания и оплатить счета можно круглосуточно, не выходя из дома:

• без регистрации на официальном сайте penza.tns-e.ru;

• в «Личном кабинете»;

• в мобильном приложении «ТНС энерго».