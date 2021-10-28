Пенсионные резервы НПФ ВТБ выросли в два раза

ВТБ Пенсионный фонд по итогам третьего квартала увеличил общий объем обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС) на 14,5% к аналогичному периоду прошлого года. Пенсионные резервы фонда выросли в два раза. Общий объем обязательств на конец сентября превысил 293 млрд рублей.

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (ОПС) в третьем квартале составил 3,5 млрд рублей, а от размещения пенсионных резервов (НПО) – 236 млн рублей. Количество застрахованных лиц, формирующих в фонде свою накопительную пенсию, достигло 3 млн человек, а количество участников программ НПО превысило 116 тысяч человек, увеличившись в 1,5 раза (прирост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 50,3%).

«Благодаря многолетнему опыту работы и ответственному подходу к инвестированию, фонд показывает положительные результаты по основным показателям деятельности, опережая рынок по темпам роста. Мы постоянно работаем над совершенствованием системы обслуживания, улучшая уровень предоставления услуг и запуская новые сервисы. С сентября клиенты банка ВТБ могут не только контролировать состояние своих пенсионных счетов, но и заключить договор НПО напрямую в ВТБ Онлайн», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд от рейтингового агентства «Эксперт РА» действует непрерывно с 2012 года. Национальное рейтинговое агентство в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.