Вводятся новые требования и ограничения в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции в соответствии с документом, подписанным в четверг, 28 октября 2021 года, на территории региона вводятся новые требования и ограничения.

Предприятиям общественного питания запрещено оказывать услуги в период с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Приостановлена деятельность фуд-кортов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Для граждан старше 60 лет, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции.

Работодателям рекомендовано:

- обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60-ти лет – на 4 недели для проведения вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний);

- при вакцинации против ковида сотрудников освобождать от работы в течение 2-х дней, с сохранением заработной платы;

- работников в возрасте 65-ти лет и старше переводить на дистанционную (удалённую) работу, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

C 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно:

- приостанавливается доступ посетителей и работников в рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания;

- бани, сауны, бассейны.

Исключением являются:

- обслуживание на вынос без посещения предприятий питания;

- доставка заказов;

- услуги общественного питания гражданам, проживающим в гостиницах и отелях;

- столовые, буфеты и кафе, работающие только для работников организаций.

Также временно приостанавливается доступ в объекты розничной торговли.

Кроме:

- аптек и аптечных пунктов;

- магазинов, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30-ти процентов;

- объектов розничной торговли, реализующих строительные материалы, при условии допуска посетителей только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность;

- объектов дистанционной торговли, в том числе посредством доставки;

- организаций и ИП, оказывающих бытовые услуги без посещения гражданами таких предприятий;

Приостанавливается проведение:

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Исключения составляют:

- тренировочные мероприятия профессиональных спортивных команд, а также спортсменов для подготовки к участию в официальных международных и всероссийских соревнованиях.

Приостанавливается очное посещение:

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий;

- театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних;

- зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

- организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, учреждений клубно-досугового типа;

В организациях дошкольного образования и реализующих образовательные программы начального общего образования обеспечивается работа дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Ограничения не распространяются:

- на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления Пензенской области;

- на случаи оказания медицинской помощи;

- на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и других структур, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности, защиты жизни, здоровья и свобод граждан;

- на работу управляющих компаний и предприятий ЖКХ.

Продолжают осуществлять свою деятельность с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер автозаправочные станции (АЗС), газозаправочные станции, предприятия по техническому обслуживанию автомобилей, шиномонтажные мастерские, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ветеринарные услуги, медицинские организации по оказанию стоматологических услуг.

Допуск посетителей в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты и СПА, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность. При условии наполнения помещений не более 50-ти процентов от общей вместимости. А в сооружениях открытого типа – с установленным количеством посадочных мест.

После завершения периода нерабочих дней и до улучшения эпидемиологической ситуации установить:

- допуск посетителей только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Это касается посещения:

- театров и музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов и цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков, а также досуговых, культурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных мероприятий. При условии наполнения помещений не более 50-ти процентов от общей вместимости. А в сооружениях открытого типа – с установленным количеством посадочных мест.

Предъявление QR-кода или документа, подтверждающего факт перенесённого не позднее полугода назад заболевания, либо медпротивопоказания, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, потребуется также при посещении:

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе работающих в парках культуры и отдыха, за исключением фуд-кортов.

То же относится и:

- к организациям, оказывающим бытовые услуги;

- салонам красоты, парикмахерским, косметическим и массажным салонам, СПА и соляриям, баням и саунам;

- физкультурно-оздоровительным комплексам, фитнес-клубам, бассейнам, ледовым каткам;

- при размещении в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения граждан.

Это же касается организаций, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании ковидом или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, лицам, не достигшим 18 лет, не требуется. Лицам, достигшим 14-летнего возраста, необходимо предъявление документа, удостоверяющего личность.