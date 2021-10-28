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Общество28 октября 2021 9:59

Внимание! Розыск без вести пропавшей

Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Мордовии ММО МВД России «Темниковский» устанавливается местонахождение Глазуновой Марии Ивановны, 1940 года рождения

27 октября текущего года примерно в 7 часов утра пожилая женщина вышла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые. Была одета: куртка белого цвета, юбка черного цвета, платок сиреневого цвета, тапочки с опушкой.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Глазуновой, просим сообщить по телефонам: 8(83423) 4-01-12 или 102.