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Происшествия27 октября 2021 16:42

Саранский врач, из-за которого погибла 81-летняя женщина, свою вину не признал

Финальную точку в этом непростом деле поставит суд
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-эндоскописта частного медицинского центра. По данным следствия, в июле прошлого года во время оказания медицинской помощи 81-летней пациентке допустил ошибку, в результате чего состояние женщины резко ухудшилось. Пенсионерку госпитализировали в Мордовскую республиканскую клиническую больницу, где она и скончалась.

Свою вину медик не признал, однако экспертиза помогла установить прямую связь между его действиями и смертью пациентки.

Уголовное дело направлено в суд.