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Общество27 октября 2021 14:33

Валерий Лидин наградил победителя акции «Диктант Победы» Даниила Китанина

Учащийся кадетской школы № 46 - единственный в регионе школьник, набравший максимальное количество баллов за выполнение заданий
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По словам председателя Законодательного Собрания Пензенской области, интерес к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» растет с каждым годом. И в этом есть огромная заслуга патриотического воспитания молодежи.

Кадет школы № 46 не только ответил правильно на все задания, но и быстрее всех школьников в регионе справился с ними. Спикер регионального парламента вручил Даниилу Китанину диплом победителя, а его учителям – благодарности.

После этого Валерий Лидин возложил цветы к мемориальной доске Павлу Казаченкову - капитану Вооруженных сил России, погибшему в 2017 году в Сирии.