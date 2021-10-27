Валерий Лидин наградил победителя акции «Диктант Победы» Даниила Китанина

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По словам председателя Законодательного Собрания Пензенской области, интерес к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» растет с каждым годом. И в этом есть огромная заслуга патриотического воспитания молодежи.

Кадет школы № 46 не только ответил правильно на все задания, но и быстрее всех школьников в регионе справился с ними. Спикер регионального парламента вручил Даниилу Китанину диплом победителя, а его учителям – благодарности.

После этого Валерий Лидин возложил цветы к мемориальной доске Павлу Казаченкову - капитану Вооруженных сил России, погибшему в 2017 году в Сирии.