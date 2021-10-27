Сайт «ТНС энерго Пенза»: заключайте договор энергоснабжения, не выходя из дома

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«ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам, что большинство услуг можно получить без посещения центров обслуживания компании.

Заключение договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии является одной из наиболее часто встречающихся тем обращений со стороны потребителей. В связи с этим на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Договор энергоснабжения» реализована возможность дистанционной подачи документов при помощи специальной формы «Заключить/переоформить договор». Функция доступна как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника помещения.

Заполнение заявки потребителем максимально упрощено. Достаточно ввести запрашиваемые данные в соответствующие поля и прикрепить копии документов, список которых также указывается сервисом в процессе заполнения формы.

В результате заполнения будет автоматически сформировано обращение, которое вместе в прикрепленными документами поступит в «ТНС энерго Пенза». На указанный клиентом адрес электронной почты будут приходить уведомления, позволяющие следить за ходом работы над заявкой.

Дистанционная подача документов позволяет сократить время обработки обращения, а также сделать процесс заключения договора более комфортным и безопасным.